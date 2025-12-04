Дополнительный авиарейс свяжет Нальчик и Казань из-за спроса перед Новым годом

Для перелетов используют самолеты CRJ-200 на 50-местных самолетах

НАЛЬЧИК, 4 декабря. /ТАСС/. Дополнительный авиарейс запускает авиакомпания ЮВТаэро между столицей Кабардино-Балкарии (КБР) и городом Казанью из-за растущего спроса перед Новым годом, сообщили в аэропорту Нальчика.

"ЮВТаэро запускает дополнительный рейс перед новогодними праздниками. 30 декабря 2025 года авиакомпания вводит дополнительный рейс по маршруту Казань - Нальчик - Казань в связи с растущим спросом в предновогодний период. Это позволит пассажирам комфортно планировать свои поездки в предновогодний период и обеспечит необходимую транспортную доступность между городами", - отметили в аэропорту столицы КБР.

Дополнительный рейс между столицами Татарстана и Кабардино-Балкарии войдет в уже существующее расписание аэропортов: вылеты будут осуществляются по четвергам и воскресеньям. Из Казани в 09:50, из Нальчика - 13:45 (время московское). Время в пути составит 3 часа 10 минут.

Регулярное прямое авиасообщение по маршруту открылось 1 мая 2025 года. Для перелетов используют самолеты CRJ-200 на 50-местных самолетах. Особенностью является то, что полеты осуществляются по субсидированным тарифам, что делает их более доступными для пассажиров. Реализация авиасообщения стала возможной благодаря поддержке правительств Республики Татарстан и Кабардино-Балкарии.