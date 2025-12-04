В Хорошевском районе в Москве начали строить бизнес-центр с террасами

В здании установят 20 лифтов и создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Новое офисное здание площадью около 76,6 тыс. кв. м начали возводить на Ходынском бульваре в Хорошевском районе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Хорошевском районе девелопер начал строить бизнес-центр площадью почти 76,6 тыс. кв. м. Его возведут в рамках третьей очереди строительства крупного офисного квартала. В L-образном здании спроектировали 28 офисных этажей, где создадут 50 тыс. кв. м деловых помещений свободной планировки. Резиденты смогут трансформировать пространство под свои цели и нужды. Завершить строительство девелопер планирует в 2029 году", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса.

Отмечается, что офисное здание построят по адресу: Ходынский бульвар, земельный участок 20А/1, в шести минутах ходьбы от станции "ЦСКА" Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Поблизости также находится съезд на крупные транспортные магистрали: Ленинградский проспект и Северо-Западную хорду. Рядом с местом строительства уже возводят два офисных квартала.

"На первом этаже бизнес-центра запланированы двусветные пространства вестибюля, а также въезд в двухуровневый подземный паркинг. Офисы займут со второго по 28-й этаж, последний будет техническим. Общая площадь террас, спроектированных в здании, составит около 1,8 тыс. кв. м. Они расположатся на 4, 13 и 23-м этажах. Основой L-образного здания послужат 23 колонны, они будут поддерживать верхний объем, под которым появится пространство для пешеходных маршрутов", - уточнил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Также в здании установят 20 лифтов и создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан. Вокруг делового центра высадят деревья, кустарники, разобьют разноуровневые клумбы, оборудуют места для отдыха со скамейками. Украсит пространство современная скульптура, созданная специально для оформления делового квартала. Снаружи бизнес-центр будет напоминать латинскую букву L, объединенную с тремя ступенчатыми прямоугольными блоками. Облицовку фасада выполнят с помощью витражного остекления, а для ограждения террас используют закаленное стекло.

Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство делового комплекса. "Офисный центр появится на земельном участке площадью свыше 0,9 га. Застройщик уже направил извещение о начале работ, которые пройдут под контролем инспекторов Комитета. В выездных проверках примут участие специалисты подведомственного центра экспертиз, они будут осуществлять инструментальный контроль качества возводимых конструкций и применяемых материалов", - добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.