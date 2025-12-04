Минпромторг представит Путину новый нацпроект по биоэкономике

ПЕРМЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ представит на утверждение президенту России Владимиру Путину новый национальный проект по биоэкономике. Об этом рассказал директор департамента химической промышленности Минпромторга РФ Артур Смирнов в ходе пленарной сессии X Пермского инженерно-промышленного форума.

"В национальный проект "Химия и новые материалы" входит пять федеральных проектов. Их было шесть, но шестой федеральный проект мы забрали, его на новой неделе мы будем представлять президенту на утверждение, как новый национальный проект "Биоэкономика". <…> Там у нас стоит задача развивать направление продукции биоэкономики - это микроорганизмы, культуры клеток и их производные продукты микробного синтеза, продукты переработки растительного и животного сырья и средства производства. Потенциал огромен, над чем работать - целый сектор с 36 направлениями, в которых нам нужно будет активно идти и развиваться при утверждении нового национального проекта", - рассказал Смирнов, добавив, что проект уже прошел бюджетный цикл и по нему в министерстве сформирован бюджет.

В структуру же существующего нацпроекта "Химия и новые материалы", по словам Смирнова, входит развитие химической продукции, производство композитных материалов. К нему же относится разработка технологий, которые направлены на создание новых материалов для химической продукции, производство редкоземельных металлов, а также опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров.

"При создании проекта мы решили поддерживать те проекты, по которым мы являемся лидерами. Например, по минеральным удобрениям мы обеспечиваем полностью российский рынок и экспортируем, и наши меры поддержки направлены на импортозамещение. 820 продуктов, которые у нас в стране не производятся, из них 760 продуктов - это химическая продукция в департаменте химической промышленности и ряд других продуктов: РЗМ (редкоземельные металлы - ТАСС) и композиты", - сообщил Смирнов.

Он также отметил, что в нацпроекте выделены 23 производственные цепочки из 760 позиций, среди которых в Минпромторге выделили 131 приоритетный продукт, производство которых необходимо запустить в 2025 или в 2026 году.

"В этом году у нас доля импорта 35%, к 2030 году у нас задача снизить импорт на 5%, это 3 триллиона рублей. Сейчас у нас 8,5 триллионов рублей", - обозначил Смирнов.

О форуме

X Пермский инженерно-промышленный форум проходит в столице Прикамья 4 и 5 декабря на площадке "Пермь Экспо". На полях юбилейного форума состоятся более 50 мероприятий, в том числе пленарных заседаний, дискуссий, круглых столов, закупочных сессий и конференций. Ожидается, что участие в форуме примут более 3 тыс. человек, среди которых будут учредители и топ-менеджеры предприятий. На первом этаже "Пермь Экспо" открылась выставка "Промкооперация. Создано в Пермском крае", где свои разработки и технологии представляют свыше 60 предприятий региона. На втором этаже работают стенды предприятий-партнеров форума, где в интерактивной форме можно узнать об актуальных проектах предприятий и их потенциале.