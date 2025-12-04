Fitch повысило прогнозы мировых цен на золото, медь и алюминий

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы мировых цен на золото, медь и алюминий на ближайшие годы. Об этом говорится в отчете агентства.

В частности, в 2025 году цена на золото прогнозируется на уровне $3,4 тыс. за тройскую унцию (ранее - $3 тыс.), в 2026 году - $3,4 тыс. (ранее - $2,7 тыс.), в 2027 году - $2,5 тыс. (ранее - $2 тыс.) и в 2028 году - $2 тыс. (ранее - $1,8 тыс.). "Более высокие прогнозы по золоту на 2025 и 2026 годы отражают рост цен на золото в 2025 году", - говорится в обзоре.

Fitch также повысило прогноз спотовых цен на медь - в 2025 году они прогнозируются на уровне $9,8 тыс. за тонну (ранее - $9,5 тыс.). Прогноз цен на медь на 2026 год вырос до $9,5 тыс. за тонну (ранее - $9 тыс.), а на 2027 год сохранился на уровне $8,5 тыс. По прогнозам экспертов, в 2028 году цена на медь составит $8 тыс. за тонну. Аналитики Fitch отмечают, что такой прогноз по меди вызван жесткой балансировкой мирового рынка. Несмотря на снижение роста спроса примерно до 2% в 2026 году (против более 3,5% в 2024-2025 годах), дефицит сохранится из-за слабого прироста предложения - около 2% в 2025-2026 годах, по данным Wood Mackenzie, что объясняется перебоями в работе рудников.

Кроме того, агентство Fitch увеличило прогноз по ценам на алюминий на 2025-2026 годы. По их оценкам, в 2025 году цена на алюминий составит $2,6 тыс. за тонну (ранее - $2,5 тыс.), а в 2026 - $2,55 тыс. (ранее - $2,5 тыс.). В 2028-2028 годах цена на алюминий, по прогнозам аналитиков, сохранится на уровне $2,5 тыс. В Fitch отметили, что пересмотр прогнозов по алюминию на 2025-2026 годы обусловлен в том числе ростом цен с начала года. По их мнению, к росту цен на металл привели всплеск импорта в США в первой половине 2025 года в преддверии возможных тарифных мер, ожидания снижения ставок ФРС и наращивание долгосрочных позиций со стороны инвестиционных фондов.