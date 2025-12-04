Путин поручил кабмину и РЖД принять меры по увеличению ж/д перевозок рыбы из ДФО

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и "Российским железным дорогам" (РЖД) принять меры по увеличению перевозок рыбной продукции с Дальнего Востока в центральную часть России железнодорожным транспортом. Соответствующий перечень поручений опубликовал Кремль.

"Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" принять меры по увеличению объема перевозок рыбной продукции железнодорожным транспортом из Дальневосточного федерального округа в центральную часть России, в том числе посредством повышения эффективности таких перевозок и обеспечения их равномерного (в течение всего года) субсидирования",- говорится в поручении. При этом предписано обратить внимание на сокращение срока оборачиваемости подвижного состава, используемого для перевозки рыбной продукции, и снижение стоимости перевозки, следует из документа.

Срок доклада по этому вопросу - до 1 марта 2026 года.