Путин поручил подготовить предложения по увеличению закупок рыбы для учащихся

Поручение должно быть выполнено до 1 марта 2026 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по увеличению закупок рыбной продукции для учащихся. Перечень поручений главы государства по итогам совещания с кабмином опубликован на сайте Кремля.

Так, правительству совместно с Минобороны, МЧС, Росрезервом, Росгвардией и региональными исполнительными органами предстоит "представить предложения по увеличению объема закупок рыбной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обратив внимание на закупки для обеспечения питания обучающихся в общеобразовательных организациях, а также на закупки в интересах Минобороны России, МЧС России, ФСИН России, Росрезерва и Росгвардии".

Поручение должно быть выполнено до 1 марта 2026 года.