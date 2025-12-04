Минфин США разрешил до 29 апреля финоперации на объектах "Лукойла" за пределами РФ

Действие этой лицензии ранее было продлено до 13 декабря

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США продлило до 29 апреля 2026 года действие лицензии, разрешающей проведение с компанией "Лукойл" некоторых операций, касающихся ее зарубежных активов, несмотря на введенные Вашингтоном санкции. Это следует из генеральной лицензии, опубликованной ведомством.

Согласно документу, до 29 апреля 2026 года разрешается проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах "Лукойла" за пределами России. Ранее действие этой лицензии было продлено до 13 декабря.

В октябре Минфин США включил "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерние структуры этих нефтедобывающих компаний в новый пакет американских санкций.

Как подчеркнул затем президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, он указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб российско-американским отношениям, констатировал глава государства. В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предупредил, что эти санкции "никак не повлияют на экономику России", а "просто приведут к росту цен на автозаправках в США, потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше".