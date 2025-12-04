Кабмин одобрил соглашение между ЕАЭС и Индонезией о свободной торговле

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Алексею Оверчуку подписать соглашение от имени РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с индонезийской стороной проект соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Республикой Индонезией с другой стороны", - говорится в распоряжении.

Премьер также поручил вице-премьеру Алексею Оверчуку подписать указанное соглашение от имени РФ.