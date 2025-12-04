МВФ призвал доноров Украины активизироваться на фоне нехватки ликвидности в $136,5 млрд

Официальный представитель фонда Джули Козак напомнила, что по базовому сценарию МВФ Украина в 2026-2029 годах столкнется с нехваткой финансирования в размере $136,5 млрд

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что кредиторам Украины необходимо как можно скорее принять меры для урегулирования проблемы дефицита финансирования в украинском бюджете в размере почти $140 млрд в ближайшие годы. Об этом заявила официальный представитель фонда Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов.

Она напомнила, что по базовому сценарию МВФ Украина в 2026-2029 годах столкнется с нехваткой финансирования в размере $136,5 млрд. Только в период с 2026 по 2027 год финансовый дефицит, с учетом имеющихся обязательств страны, достигнет $63 млрд.

"Поэтому наше послание заключается в том, что понадобятся оперативные действия со стороны доноров для оказания помощи Украине в финансировании ее значительных бюджетных и внешних финансовых потребностей и предотвращения проблем с ликвидностью в условиях продолжающейся войны", - сказала представитель МВФ.