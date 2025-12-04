Краснодарскому краю удалось добиться замедления деградации черноземов

В регионе также будет сделан упор на поддержании в порядке лесополос и мелиоративных насаждений

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Аграриям Краснодарского края, являющегося одним из основных аграрных регионов России, удалось добиться замедления темпов деградации черноземов. Об этом заявил председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

В 2024 году в Краснодарском крае актуализировали положения регионального закона о плодородии. За счет принятия поправок были повышены нормативные показатели урожайности и требования к собственникам и арендаторам земельных участков по поддержанию способности почвы обеспечивать такую урожайность в зависимости от природно-климатических зон Кубани.

"Консолидированные усилия органов госвласти и ученых позволили сегодня если и не повернуть вспять продолжающийся десятилетиями процесс деградации черноземов, то хотя бы несколько замедлить его. Практическая реализация новых норм, введенных в правовое поле региона за последние годы, поспособствовала улучшению ряда показателей. Но желаемый эффект пока не достигнут. Особое внимание, на мой взгляд, следует обратить на регулярное внесение в почвы рекомендованного объема органических удобрений", - заявил Бурлачко.

Также в регионе будет сделан упор на поддержании в порядке лесополос и мелиоративных насаждений, так как от их состояния напрямую зависит скорость распространения эрозии почв.

Важное значение имеет агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельхозназначения, отметил в ходе сессии краевого заксообрания и.о главы министра сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека. По его словам, данные мероприятия субсидируют из краевого бюджета. Для сравнения: в 2025 году на эти цели были выделены субсидии в объеме 25 млн рублей, в 2024 году эта сумма составляла 23 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с марта 2026 года в Краснодарском крае введут штрафы за несоблюдение севооборота, недостаточное внесение в грунт органических удобрений и нарушения ведения паспортов агрохимического состояния полей.

О плодородии земель

Тема плодородия земель обсуждается учеными с 2015 года, тогда был сделан прогноз, что гумуса хватит на 30-35 лет, его содержание в почве снижается из-за интенсивного сельского хозяйства и агрохимии. В 2018 году на Кубани был принят закон о сохранении плодородия почвы, который предусматривает внесение раз в пять лет органических удобрении не менее 9 тонн на 1 га пашни или в качестве альтернативы сев сидератными (растения, способствующие обогащению почвы азотом и угнетению роста сорняков) культурами не менее 20% общей пашни, для сохранения плодородия многолетние бобовые культуры должны составлять 10% севооборота хозяйств.

Краснодарский край лидирует по объему валовой продукции сельского хозяйства в России. Аграрии Кубани собрали в 2025 году в условиях ЧС, связанной с засухой, 11,3 млн тонн зерна. Основной вид экспортируемой регионом продукции - пшеница.