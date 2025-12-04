Цыденов: ВРП Бурятии в 2025 году составит 563,7 млрд рублей

Промпроизводство по итогам 10 месяцев 2025 года выросло на 6,8%

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 4 декабря. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта (ВРП) Республики Бурятия в 2025 году составит, по предварительным оценкам, 563,7 млрд рублей, что на 2,3% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова.

"По нашим прогнозам, валовой региональный продукт в 2025 году вырастет на 2,3%, до 563,7 млрд рублей. Промпроизводство по итогам 10 месяцев 2025 года выросло на 6,8%. Это 3-е место по ДФО и 13-е место по России", - сказал он.

Цыденов отметил, что такая динамика обеспечена рекордными темпами в добывающем секторе - рост на 25%. "Предприятия нарастили добычу угля, золота, урана, плавикового шпата и полиметаллов. Со следующего года начнем добывать бериллий. Но обрабатывающая промышленность показала спад на 4,3%. Сократился на 6% выпуск картона на Селенгинском ЦКК и снижение производства на 22% на Улан-Удэстальмост. Высокая активность в строительном секторе. Темпы выросли на 47,3%. Это 1-е место в ДФО", - пояснил он.

Трутнев добавил, что по итогам третьего квартала 2025 года темп роста промышленного производства Республики Бурятия составил 7,9%. "Прирост физического объема строительных работ тоже высокий: в январе - сентябре 2025 года составил 47,3% к соответствующему периоду предыдущего года. В республике в 2024-2025 годах введен 1 млн кв. м жилья. Растут темпы среднемесячной заработной платы. В республике действует территория опережающего развития, применяются меры финансовой поддержки", - сказал вице-премьер.