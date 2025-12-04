МВФ изучает проект бюджета Украины на 2026 год

Он в целом соответствует программным обязательствам, заявила официальный представитель фонда Джули Козак

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время изучает проект бюджета Украины на 2026 финансовый год. Об этом заявила официальный представитель фонда Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов.

"Что касается бюджета, то принятие бюджета на 2026 год было одной из первоочередных мер, согласованных с властями [Украины]. В настоящее время команда оценивает полный текст бюджета, но, согласно предварительной оценке, он в целом соответствует программным обязательствам", - сказала она.

Действующая программа Украины с МВФ рассчитана на 2023-2027 годы, однако Киев уже обратился в фонд с инициативой разработать новую. По оценке руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея, согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026-2029 годах оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026-2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд.