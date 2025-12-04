Кабмин установил коэффициенты либерализации на выработку электроэнергии до 2030 года

На 2026 год показатель составит 0,22

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ распорядилось установить коэффициенты либерализации для определения объемов поставки электроэнергии и мощности на период с 2026 по 2030 год. Соответствующий документ был размещен на портале нормативно-правовых актов.

На 2026 год показатель составит 0,22, на 2027 год - 0,4. В 2028 году коэффициент возрастет до 0,6, в 2029 году до - 0,8. С 2030 года он будет равен 1.

Ранее правкомиссия обсудила постепенную либерализацию цен на электроэнергию на ГЭС Дальнего Востока до 2030 года с направлением полученных средств на инвестиции.

Как писала газета "Коммерсант", правительство одобрило новый сценарий ускоренного внедрения рыночного ценообразования на Дальнем Востоке. Согласно ему с 2026 года доля свободно продаваемой выработки гидроэлектростанций составит 22%. С 2027 года доля свободной продажи выработки увеличится до 40%, с 2028 года - до 60% с 2029 года - до 80%.

Полная либерализация будет достигнута к 2030 году.

Замминистра энергетики Петр Конюшенко пояснял ТАСС, что увеличение доли свободно продаваемой выработки гидроэлектростанций на Дальнем Востоке в 2026 году с 2,5% до 22% не приведет к росту тарифов на электроэнергию в регионе выше, чем в среднем по России.