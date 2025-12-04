Путин поручил разработать дорожную карту обновления рыбопромышленных судов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить дорожную карту обновления судов, осуществляющих промышленное рыболовство, и развития судоремонтной базы на период до 2036 года, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Разработать при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации, отраслевых союзов, ассоциаций и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по обновлению судов, осуществляющих промышленное рыболовство, развитию судоремонтной базы на период до 2036 года, установив ежегодные целевые индикаторы такого обновления и развития и определив меры государственной поддержки", - говорится в документе.

Кроме того, кабмину поручено представить предложения об увеличении объема перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути с учетом предоставления субсидий в зависимости от объема перевозки, рассмотрев возможность осуществления регулярных рейсов, а также об увеличении общего допустимого улова и квоты добычи минтая в Западно-Беринговоморской зоне.