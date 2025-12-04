Ростовской области требуется 4 млрд рублей на перекладку сетей в Таганроге

Отдельная просьба региона касается строительства очистных сооружений в Таганроге, где необходимо создание нового комплекса, сообщил глава Юрий Слюсарь

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Модернизация сетей водоснабжения и водоотведения в Таганроге Ростовской области, где изношенность оценивается свыше 80%, требует около 4 млрд рублей, которые бюджет региона не может обеспечить, просьба о финансировании уже направлена в том числе президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в прямом эфире специальной программы "Разговор напрямую".

"Что касается Таганрога, несколько вопросов, которые прозвучали, это действительно отражает ту очень серьезную ситуацию с ЖКХ, с коммунальной инфраструктурой, которая в Таганроге сложилась. Там износ один из наиболее сильных в области, он превышает 80% и водоснабжения, и водоотведения. Есть обращение мое и на министерство, и на президента о выделении 4 миллиардов рублей на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения Таганрога. Там большой объем, порядка 50 километров, нужно будет переложить. Это большие деньги, которые мы внутри областного бюджета исключительно не найдем", - сказал Слюсарь.

По его словам, отдельная просьба региона касается строительства очистных сооружений в Таганроге, где необходимо создание нового комплекса, отвечающего экологическим требованиям. В 2025 году Таганрогу направили 300 млн рублей на работы на городском водоводе и 450 миллионов рублей для ремонта коллектора. Работы на последнем планируют завершить в 2026 году.

Ростовская область, по данным губернатора, также получает поддержку по федеральной программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры", на 3 года она составляет 9,6 млрд рублей.