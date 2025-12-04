МВФ изучает предложение Киева по реструктуризации привязанных к ВВП облигаций госдолга

По словам официального представителя фонда Джули Козак, "любое соглашение по реструктуризации долга будет рассматриваться в контексте обеспечения устойчивости долга, а также выделения соответствующего финансирования"

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) изучает предложение Украины по реструктуризации облигаций государственного долга, привязанных к ВВП (варрантов). Об этом заявила официальный представитель МВФ Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы приняли во внимание поступившее держателям варрантов 1 декабря предложение украинских властей. Мы пристально следим за их ответом, а также изучаем содержащиеся в предложении условия", - заявила представитель фонда. По ее словам, "любое соглашение по реструктуризации долга будет рассматриваться в контексте обеспечения устойчивости долга, а также выделения соответствующего финансирования".

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что Украина приступила к реструктуризации привязанных к ВВП облигаций госдолга на сумму $2,6 млрд. По ее сведениям, Министерство финансов Украины 1 декабря представило инвесторам предложение обменять ВВП-варранты на новые облигации до конца года. Взамен инвесторам обещается денежная компенсация в размере до $180 млн и постепенное увеличение процентных выплат. Речь идет о ВВП-варрантах на сумму $2,6 млрд, которые были выпущены в 2015 году и срок полного погашения которых наступает в 2041 году.

По оценке FT, это свидетельствует о том, что Украина пытается подготовить свои финансы к потенциальному заключению мирного соглашения с Россией либо сдержать рост долга на случай, если конфликт затянется.