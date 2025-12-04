В Прикамье планируют увеличить плотность роботизации

По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, к 2030 году она должна составить до 200 роботов на 10 тыс. человек

ПЕРМЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Плотность роботизации в Пермском крае к 2030 году планируется увеличить до 200 роботов на 10 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в эфире телеканала "Россия-24".

"За последние годы порядка 700 высокотехнологичных станков-роботов были поставлены на предприятия Пермского края. Также мы получили возможность создания центра компетенции по роботизации на базе компании "Промобот". Но мы стремимся к тому, чтобы до 2030 года кратно увеличить плотность роботизации. Фактически она составит порядка 200 роботов на 10 тыс. населения, сейчас эта цифра составляет примерно 25 роботов", - сказал Махонин.

По словам главы региона, для этого необходимо не только производить роботов, но и работать с предприятиями с точки зрения их внедрения, заниматься техперевооружением производств.

В Перми на площадке "Пермь Экспо" 4 и 5 декабря проходит X Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ). На полях форума состоятся более 50 мероприятий, в том числе пленарных заседаний, дискуссий, круглых столов, закупочных сессий и конференций. Ожидается, что участие в форуме примут более 3 тыс. человек, среди которых будут учредители и топ-менеджеры предприятий.