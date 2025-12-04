В Пулково уверены, что бизнес должен создать инновационную среду для студентов

Главный операционный директор ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Павел Кушниренко отметил, что инновационная среда позволяет сделать престижным любой труд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Бизнес должен создавать инновационную среду, чтобы студентам было интересно работать. Такое мнение высказал главный операционный директор ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (аэропорт Пулково) Павел Кушниренко на сессии финала чемпионата "Профессионалы".

"Создание инновационной среды - задача, которая стоит перед бизнесом. У нас на текущий момент в пик сезона в аэропорту Пулково работает до 1,5 тыс. студентов, задача - сделать до 2,5 тыс. студентов. <…> Наша задача, для того, чтобы студенты охотно приходили, - создать инновационную среду, чтобы интересно было работать - с роботами, с манипуляторами, с беспилотными системами управления, биометрией и так далее. А задача образования - наладить дуальное обучение, создать индустриальные практики, когда студенты, получая образование, получают теорию, а на практику приходят в реальный бизнес и смотрят, как это работает. Бизнесу надо создать условия, в инновационной среде всем интересно работать", - сказал он.

Кушниренко добавил, что инновационная среда позволяет сделать престижным любой труд - уборка, гостеприимство, обслуживание судов. Но также важно, чтоб за быстро меняющимся рынком образовательные учреждения перестраивались на актуальную подготовку кадров.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Соревнование проходит в четырех блоках компетенций: "образование", "сервис", "производство" и "инженерные технологии". Чемпионат организован Минпросвещения России, федеральный оператор - Институт развития профессионального образования.