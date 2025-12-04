В Астраханской области попросили увеличить срок запрета рыбалки в нерест

Запрет на вылов рыбы в регионе в период нереста вводился в 2025 году с 16 мая по 20 июня

АСТРАХАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Астраханская область направила Росрыболовству обращение о необходимости увеличить в 2026 году сроки запрета на вылов рыбы в регионе в период нереста. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("КаспНИРХ") Сергей Шипулин.

В 2025 году запрет на вылов рыбы в Астраханской области в период нереста вводился с 16 мая по 20 июня.

"Позиция губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности региона состоит в возможности возвращения к биологически обусловленным запретным срокам любительского рыболовства с 20 апреля по 20 июня, которая была выражена в письме к главе Росрыболовства Илье Шестакову", - сказал Шипулин. Он напомнил, что ранее такие сроки запрета в период нереста действовали на протяжении длительного периода.

Как отметил собеседник агентства, такие сроки запрета рыбной ловли более эффективны в вопросе сохранения водных биологических ресурсов в период воспроизводства. "Сокращение запретных дней в 2016 г. - сдвиг начала на 16 мая - плохо защищает водные биологические ресурсы во время нерестового хода и начала нереста", - добавил он.

Численность некоторых видов рыб в Каспийском бассейне поддерживается только за счет искусственного выращивания. По мнению эксперта, главную роль в сокращении рыбных запасов сыграли антропогенные факторы, среди которых строительство плотин водохранилищ ГЭС на Волге, избыточный вылов всеми видами рыболовства, сложившееся управление водным режимом Волги, резко снижающее возможность восстановления рыбных запасов за счет естественного воспроизводства.

За последние десять лет из-за маловодных непродолжительных паводков, а также из-за незаконного промысла вылов водных биологических ресурсов в Астраханской области сократился в 2,5 раза. В связи с этим в регионе введены ограничения на вылов рыбы. Одной из основных угроз является незаконный промысел.