FT: лоукостеры из Европы считают, что Украину ждет "бум туризма"

Они заявили о готовности туда вернуться

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Европейские бюджетные авиакомпании выразили готовность вернуться на Украину после заключения потенциального мирного соглашения между Москвой и Киевом, так как считают, что страну ждет "бум туризма". Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Как сообщила изданию венгерская авиакомпания Wizz Air, она планирует разместить в стране 15 самолетов в течение двух лет и увеличить их число до 50 в течение семи. "Мы запланировали это и, как только воздушное пространство откроется, очень быстро восстановим свою деятельность", - приводит газета слова гендиректора Wizz Air. По его мнению, на Украине произойдет всплеск туризма, как в местах, где произошли техногенные или природные катастрофы.

Ирландская Ryanair в свою очередь заявила, что может вновь запустить рейсы в течение двух недель после прекращения огня. "Мы бы начали продавать билеты на рейсы в течение двух недель, вопрос только в том, когда будет безопасно летать", - сказал глава авиакомпании.

Как пишет газета, желание впервые начать полеты на Украину выразила британская EasyJet. При этом ее гендиректор заявил FT, что авиакомпания не планирует в ближайшее время размещать самолеты на украинской территории.