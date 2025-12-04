Совкомбанк предложил зеркальные ограничения для банков и маркетплейсов

Глава кредитной организации Сергей Хотимский подчеркнул, что для банковского сектора допустим любой вариант регулирования, который выберет государство

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский считает целесообразным симметричные ограничения для банков и маркетплейсов в части развития экосистем. Об этом он сообщил РБК.

"Ограничения для банков и маркетплейсов должны быть зеркальными, а данные практики в экосистемах, как банков, так и маркетплейсов, должны быть устранены одновременно и как можно быстрее" - пояснил Хотимский.

Он подчеркнул, что для банковского сектора допустим любой вариант регулирования, который выберет государство, при условии что интересы потребителя будут обеспечены - включая выбор и равные низкие цены.

Заявление Хотимского стало реакцией на позицию председателя правления "Вайлдберриз банка" и главы финтеха RWB (Объединенной компании Wildberries и Russ) Георгия Горшкова.

Как сообщалось, ранее Горшков объяснил, что, когда говорят о запрете для маркетплейсов иметь собственные банки, чаще всего вспоминают модель США. Но нужно учитывать, что там и банкам запрещено владеть маркетплейсами, заниматься торговлей и развивать непрофильные активы.