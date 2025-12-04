По 200 млн рублей на развитие инфраструктуры получат три свердловских города

Средства направят на важные для людей проекты благоустройства, развитие спортивной инфраструктур и ремонт объектов ЖКХ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Города присутствия ГК "Росатом" в Свердловской области - Лесной, Новоуральск и Заречный - получат по 200 млн рублей дополнительных средств на проекты благоустройства, развития спортивной инфраструктуры, ремонта объектов ЖКХ. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В рамках соглашения о сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом" по 200 млн рублей получат атомграды Свердловской области - Лесной, Новоуральск и Заречный. Средства направят на важные для людей проекты благоустройства, развитие спортивной инфраструктуры, ремонт объектов ЖКХ", - сообщили в департаменте.

В частности, в Заречном эти средства планируется направить на благоустройство городских пространств, ремонт жилищно-коммунальной инфраструктуры, реализовать мероприятия по безопасности дорожного движения. В Лесном - построить тротуар, сделать резиновое покрытие на стадионе, начать расконсервацию объекта по отводу и очистке дождевых сточных вод, провести капитальный ремонт городского стадиона "Труд". В Новоуральске начнется реконструкция Центрального стадиона и ремонт ряда объектов социальной сферы.

Соглашение было подписано летом, сообщалось о намерении создать мастер-планы трех городов, а также в ближайшие два года разработать стратегию и заняться ускоренным строительством инженерных коммуникаций, совершенствованием социальной сферы и благоустройством общественных пространств.

В Новоуральске расположен АО "Уральский электрохимический комбинат", в Заречном - Белоярская АЭС, в Лесном - ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор".