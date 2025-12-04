Грушко: у ЕС нет денег на "поддержание спадающих штанов" своих экономик

Средств на развитие у Евросоюза также нет, указал замглавы МИД России

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не имеет денег не только на развитие, но и "на поддержание штанов, которые уже начинают спадать с этих экономик". Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

"У Европы денег нет. А если нет денег, если они не своруют только наши активы, которые там находятся, не прибегнут к прямому грабежу уже, то, конечно, все это лишает Евросоюз, страны Евросоюза финансовой базы не только для устойчивого развития, но хотя бы для поддержания вот этих штанов, которые начинают спадать с этих экономик", - сказал дипломат.

Он напомнил, что "совсем недавно доля ВВП Евросоюза в мировой экономике превышала 20%".

"Сейчас это 14 [процентов], уверенно идет к 11", - отметил Грушко.

Он назвал "ужасающим положение Европы в области финансов".

"83% - это сумма государственного долга всех стран Евросоюза по отношению к годовому ВВП. У некоторых стран, включая таких крупные, как Италия и Франции, это больше 100 процентов. Французы скоро будут платить по процентам в два раза больше, чем они выделяют на военные нужды", - пояснил замминистра.

Он также обратил внимание на то, что в добавление ко всем этим проблемам "США уговорили, фактически принудили своих европейских союзников увеличить военные расходы на пять процентов".

"Если они выполнят обещание, это означает, что из мирной экономики будет изъят еще один триллион долларов в год. Это колоссальная сумма", - указал Грушко.