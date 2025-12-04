В Ивановской области завершена первая очередь машиностроительного завода "Профессионал"

Возведено производственное здание площадью 27 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Строительство первой очереди нового машиностроительного завода компании "Профессионал" завершено в Иванове. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

"Завершено строительство первой очереди нового крупного машиностроительного завода компании "Профессионал". Для областного центра это первое за 30 лет предприятие, которое строится с нуля в черте города. В четверг, 4 декабря, на строительной площадке в особой экономической зоне "Иваново" побывал губернатор Станислав Воскресенский. Он обсудил с руководством компании подготовку к началу работы завода, а также планы по дальнейшему развитию производственной площадки", - говорится в сообщении.

В настоящее время возведено производственное здание площадью 27 тыс. кв. м. Уже стартовали работы по строительству еще двух очередей, также планируется продолжать проект и после возведения этих зданий.

Учредитель ГК "Профессионал" Николай Сергеев отметил, что на заводе наладят выпуск пяти видов дорожно-строительной техники: мини-погрузчики, мини-гусеничные экскаваторы, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, а также в перспективе - гусеничные экскаваторы. При этом разработкой новых моделей техники завод занимался самостоятельно. Пока на основной площадке "Профессионала" тестируют опытные образцы, чтобы после всех необходимых испытаний запустить в серийное производство уже на новом заводе.

Реализацию масштабного инвестиционного проекта на площадке ОЭЗ "Иваново" "Профессионал" начал в 2023 году.