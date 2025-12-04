Путин назвал неоколониализмом навязывание развивающимся странам технологий

Переход на зеленую энергетику требует времени и огромных инвестиций, отметил российский лидер

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Навязывание развивающимся странам дорогих технологий под предлогом заботы об экологии представляет собой не что иное как новую форму неоколониализма. Такое мнение выразил в беседе с индийскими журналистами президент России Владимир Путин.

"Это (переход на зеленую энергетику - прим. ТАСС) требует времени и огромных инвестиций. У стран с недостаточным уровнем экономического развития нет этих возможностей", - заметил Путин.

"А Запад вводит против них ограничительные, по сути, меры и говорит: делайте, что хотите. То есть это, по сути, новый способ неоколониализма", - заключил президент.