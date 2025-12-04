В Сирии начнет работать платежная система Visa

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Американская компания Visa достигла соглашения с Центральным банком Сирии о запуске своей платежной системы на территории арабской республики. Согласно заявлению компании, стороны утвердили дорожную карту, позволяющую создать в Сирии современную цифровую платежную экосистему.

"Основное внимание на первом этапе будет уделено работе с лицензированными финансовыми учреждениями над созданием надежной и безопасной платежной инфраструктуры. Это включает выпуск платежных карт и внедрение цифровых кошельков в соответствии с международными стандартами", - сообщила американская компания.

В ноябре Дамаск посетила миссия Международного валютного фонда, предоставив новым сирийским властям техническую поддержку по реформированию финансового сектора страны. Фонд заявил о готовности содействовать модернизации системы платежей, а также восстановлению потенциала сирийского регулятора для проведения политики, направленной на низкую и устойчивую инфляцию.

Сирийские банки были фактически отрезаны от мировой финансовой системы с начала гражданской войны. После подавления антиправительственных протестов в 2011 году западные страны ввели масштабные санкции против Сирии, затронувшие среди прочего Центральный банк.

После свержения Башара Асада в декабре 2024 года новая сирийская администрация во главе с Ахмедом аш-Шараа заявила о намерении либерализовать экономику и наладить отношения с мировым сообществом. Вслед за этим США, Великобритания и Евросоюз отменили большую часть санкций, ранее введенных в отношении Сирии.