Росатом и Фонд "Долина Менделеева" создадут кластер по переработке металлов

В числе направлений партнерства есть создание новых материалов и высокочистых веществ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Росатом и Фонд "Долина Менделеева" договорились о стратегическом сотрудничестве при создании кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в Ангаро-Енисейском регионе (Восточная Сибирь). Соответствующее соглашение подписали фонд и институт "Гиредмет" (входит в научный дивизион госкорпорации), сообщила пресс-служба института.

"АО "Гиредмет" и Фонд развития инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по созданию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе", - сообщает пресс-служба.

Соглашение определяет ключевые направления партнерства, в числе которых разработка и внедрение технологий производства и разделения РМ и РЗМ, создание новых материалов и высокочистых веществ, развитие технологий хранения энергии, аддитивных технологий и искусственного интеллекта для химической промышленности. Стороны планируют совместную разработку и реализацию инвестиционных и научно-исследовательских проектов, подготовку кадров, трансфер технологий и продвижение продукции на внешние рынки.

АО "Гиредмет" выступает в качестве научно-технологического партнера, чей уникальный многолетний опыт и компетенции в области РМ и РЗМ будут способствовать успешной реализации задач кластера.

По словам врио генерального директора фонда "Долина Менделеева" Анны Щербины, привлечение института к экспертизе технологических решений, проектированию производств и трансферу технологий поможет снизить проектные риски, ускорить разработку производственных цепочек, создать условия для повышения инвестиционной привлекательности кластера.

О фонде

Фонд развития инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева" учрежден для реализации стратегического проекта по созданию в Ангаро-Енисейском макрорегионе кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. Фонд является ключевым операционным инструментом по реализации жизненного цикла кластера - от проектирования и строительства инфраструктуры до привлечения резидентов и обеспечения их эффективной работы в едином правовом, технологическом и экономическом поле. Фонд аккумулирует государственные и частные инвестиции и направляет их на создание производственных мощностей и исследовательской экосистемы.

Кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе - это распределенный научно-исследовательский инновационный и производственный комплекс федерального значения, создаваемый в Сибири по поручению президента РФ. Проект включает направления: сверхчистые металлы, постоянные магниты, литий-ионные батареи, силовую электронику.

Участие в проекте принимают Росатом, Ростех, Русал, ГК "Базовый элемент", "Норильский никель", Росхим, "Хайленд Голд", Красцветмет, Химмед, Сибирское отделение РАН, Сибирский федеральный университет, Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Создание кластера курируют Совбез РФ, Минпромторг, Минприроды, Минэнерго, Минэкономразвития России и ВЭБ.РФ.

Первоочередные проекты кластера - переработка рудного концентрата Тастыгского месторождения с получением гидроксида лития (срок реализации - 2030 год), строительство многоассортиментного завода малотоннажной химии для высокочистых продуктов (запуск производства - 2028 год), а также создание вычислительного центра искусственного интеллекта (запуска - 2032 год).