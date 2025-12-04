Умер экс-глава Банка России Сергей Дубинин

Ему было 74 года

Редакция сайта ТАСС

Сергей Дубинин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Банка России Сергей Дубинин умер 4 декабря на 75-м году жизни. Об этом сообщил ЦБ РФ.

Руководство ЦБ выразило соболезнования родным и близким экономиста и бывшего руководителя регулятора Сергея Дубинина.

"Он руководил Банком России в сложный для экономики и финансового сектора страны период. С 1995 по 1998 год Сергей Константинович внес большой вклад в реализацию стабилизационной экономической программы, в вывод экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода, оказал значительное влияние на формирование банковской системы страны. Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Сергея Константиновича", - отмечено в сообщении.

Дубинин родился 10 декабря 1950 года в Москве. В 1992-1993 годы был заместителем председателя Государственного комитета по экономическому сотрудничеству с государствами - членами СНГ. С марта 1993 года по январь 1994 года - первый заместитель министра финансов РФ Бориса Федорова. С 11 октября 1995 года по 11 сентября 1998 года - председатель Центрального банка России.