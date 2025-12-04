ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин: Россия развивает новые технологии, не отказываясь от ископаемого топлива

Глава государства отметил, что это требует времени и огромных инвестиций
Редакция сайта ТАСС
17:58
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия сейчас не отказывается от ископаемого топлива, однако развивает технологии таким образом, чтобы ситуация постепенно менялась. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с индийскими журналистами.

"Мы не отказываемся [от ископаемых источников топлива], - ответил президент на вопрос. - Мы развиваем новые технологии и будем постепенно менять это".

"Но это требует времени и огромных инвестиций", - заключил он. 

