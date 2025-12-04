В России предложили перенести вступление в силу балльной системы лекарств

Минпромторг предлагает начать работу системы 1 июля 2026 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. В России предложили перенести срок вступления в силу балльной системы оценки страны происхождения лекарственных препаратов на 1 июля 2026 года, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Изменения (перенос сроков - прим. ТАСС) подготовлены в связи с продолжающейся работой по переводу на балльную систему оценки страны происхождения отдельных медицинских изделий, а также в связи с необходимостью синхронизации нормативных правовых актов со сроком вступления в силу механизма "второй лишний" для лекарственных средств, включенных в перечень стратегически значимых лекарственных средств, произведенных в ЕАЭС по "полному циклу", который в соответствии с проектом изменений, подготовленным Минфином России, предложено перенести на 1 июля 2026 г.", - отмечается в сообщении.

Также Минпромторг предложил продлить переходные периоды, связанные с подтверждением страны происхождения лекарств и ряда медицинских изделий.

"Предлагаемые изменения предусматривают для целей получения мер поддержки при осуществлении закупок продление до 30 июня 2026 года возможности подтверждения страны происхождения для лекарственных препаратов и отдельных медицинских изделий сертификатом о происхождении товара формы СТ-1, а также продление возможности такого подтверждения до 30 ноября 2026 года реестровой записью реестра промышленной продукции, полученной в срок до 1 июля 2026 г. без баллов", - сказано в сообщении.