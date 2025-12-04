Кабмин продлил разрешение на выпуск аналога "Оземпика" до конца 2026 года

Решение вызвано крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, говорится в распоряжении правительства

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило еще на год разрешение для компании "Герофарм" на выпуск в России аналога датского препарата от ожирения "Оземпик" без согласия правообладателя, следует из соответствующего распоряжения.

"В связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить ООО "Герофарм" использование изобретений, охраняемых российскими патентами <...>, принадлежащими компании "Ново нордиск", по 31 декабря 2026 г. включительно без согласия компании "Ново нордиск" в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе.

В декабре 2023 правительство России выдало "Герофарм" принудительную лицензию на препарат от диабета "Семавик", который является аналогом датского препарата "Оземпик". Соответствующее разрешение также имеют компании "Промомед" и ПСК "Фарма".