Балицкий: Запорожье обеспечит транзит энергии с ЗАЭС в соседние регионы РФ

Запорожская АЭС будет работать в интересах всей России, сообщил губернатор региона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Запорожской области после урегулирования украинского конфликта обеспечат транзит энергии с Запорожской АЭС в соседние регионы России. Об этом сообщил ТАСС на форуме "Мы вместе - 2025" губернатор региона Евгений Балицкий.

"Для меня самое главное, что 11,5 тыс. человек, которые должны работать на атомной станции, они будут обеспечены работой. Мы должны обеспечить все необходимые транзитные возможности, которые позволят нам снабжать энергией Крым, Краснодар, Запорожскую [область], Донецкую и Луганскую [народные республики], Херсонскую и все прилегающие области, потому что энергии огромное количество", - сказал он.

Балицкий подчеркнул, что ЗАЭС будет работать в интересах всей России. "Если будет решение нашего руководства, и какая-то часть энергии будет [поставляться] и на Украину за деньги, или это будет по каким-то договоренностям, мы, естественно, будем выполнять те команды, которые будут поступать от собственника [ЗАЭС] - Росатома и <...> правительства Российской Федерации", - добавил глава Запорожской области.

27 ноября гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что вопрос об использовании энергии с ЗАЭС будет решаться после урегулирования украинского конфликта.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, в котором, в частности, затрагивается ЗАЭС. По данным американского портала Axios, который распространил документ из 28 пунктов, американская сторона предлагает, чтобы Запорожская АЭС работала под надзором МАГАТЭ, а генерируемая ею электроэнергия распределялась между Россией и Украиной поровну.

О форуме

Форум "Мы вместе" проходит на площадке Национального центра "Россия" с 2 по 5 декабря. Мероприятие объединяет тысячи участников из всех регионов РФ и представителей 47 иностранных государств. Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, а также отражает растущий интерес к волонтерству и социальным инициативам как в России, так и за рубежом. Организаторами выступают Росмолодежь и Добро.рф.

