В Астрахани завод геосинтетики запустит производство в феврале 2026 года

Завод загружен на 50 % от максимальной проектной мощности, сообщил глава региона Игорь Бабушкин

АСТРАХАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Астраханский завод геосинтетики "Гекса-Лотос" планирует начать серийный выпуск продукции на третьей очереди в феврале 2026 года. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем канале в Max.

"Сейчас на заводе действуют уже две очереди производства. Запуск серийного выпуска на третьей запланирован на февраль 2026 года", - сообщил губернатор.

Он отметил, что на сегодняшний день завод загружен уже на 50 % от максимальной проектной мощности, которая составляет 4,8 тыс. тонн изделий в год. Бабушкин подчеркнул, что отдельные виды продукции не имеют аналогов в России. В компании создано 162 рабочих места.

Предприятие входит в перечень инвестпроектов Астраханской области промышленного сектора по производству импортозамещающей продукции. В 2024 году завод начал выпускать гидропароизоляцию для малоэтажного строительства - изоспан. Совокупный объем инвестиций с начала реализации проекта превысил 936 млн рублей.

ОЭЗ "Лотос" создана в Наримановском районе Астраханской области для формирования крупномасштабного судостроительного кластера, развития высокотехнологичных отраслей промышленности. В ОЭЗ 13 резидентов. Объем осуществленных ими инвестиций - почти 8 млрд рублей.