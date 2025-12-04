Костюк: почти 23% затрат бюджета ЕАО идут на образование

Таким образом будут созданы условия для того, чтобы молодежь оставалась в регионе, отметила глава Еврейской автономной области

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Почти 23% всего бюджета ЕАО уходят на образование в регионе, сообщила в интервью ТАСС глава ЕАО Мария Костюк.

"Бюджет ЕАО на 2026 год сохраняет социальную направленность. Мы выполним все социальные обязательства перед жителями области, увеличим вложения в инфраструктуру, чтобы рост был и в будущем. Там 22% расходов - это расходы на образование. Создаем условия, чтобы молодежь осталась [в регионе], а после получения диплома работала на родной земле", - сказала она.

Одной из проблем сферы образования в регионе Костюк назвала дефицит педагогического состава. Для ее решения увеличено число бюджетных мест в учебных заведениях, обучающих по педагогическим специальностям, для их студентов обеспечивают прибавку к стипендии, целевые места от региона в вузах и ссузах.

В регионе при поддержке главы Министерства просвещения РФ Сергея Кравцова со следующего года начнут строительство школы в столице региона Биробиджане, а также по концессии уже строят школу в Облучье. Эти проекты для образования стали первыми за 15 лет, отметила Костюк. Параллельно модернизируются школы и детсады: в этом году капитальный ремонт затронул 10 объектов, в ближайшие пять лет он охватит еще 30 школ, со следующего года начнется ремонт зданий колледжей.