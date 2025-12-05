Свыше трети опрошенных россиян планируют поездку на зимний курорт

При этом 30% респондентов готовы потратить от 50 до 100 тыс. рублей на человека за отдых, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Группой "Ренессанс страхование" и сервисом Ozon Travel

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Треть россиян намерены поехать на популярный горнолыжный курорт, тогда как четверть не рассматривают такую возможность, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Группой "Ренессанс страхование" и сервисом Ozon Travel (есть у ТАСС).

Отмечается, что среди тех, кто желает посетить курорт, 30% рассчитывают потратить от 50 до 100 тыс. рублей на человека за отдых, 22% - до 50 тыс. рублей на человека, 21% - от 100 до 150 тыс. рублей, 13% - от 150 до 200 тыс. рублей, а 11% рассчитывают на сумму от 200 тыс. рублей и более. При этом больше всего денег готовы потратить представители возрастной когорты 26-35 лет - на их долю приходится 28% тех, кто готов расстаться с суммой свыше 150 тыс. рублей на человека ради отдыха.

Только 15% опрошенных из числа тех, кто хочет поехать на зимний курорт, рассматривают зарубежные страны. В России же самым популярным курортом у опрошенных оказалась Красная поляна (49%). В топ-3 желанных для посещения мест также вошел Байкал и Минеральные Воды (по 17% соответственно).

В топе зимних развлечений у россиян горные лыжи - этот вариант ответа выбрал каждый второй респондент. Еще 39% хотят купить экскурсии по региону, 35% отметили посещение SPA-комплексов, а 34% - санаторно-оздоровительные программы. Абсолютное большинство опрошенных собираются на семейный отдых (67%), и лишь каждый пятый планирует отдохнуть с друзьями. Только 8% россиян полетят на зимний курорт в одиночестве.

Россияне, которые не хотят поездку на зимний курорт, рассказали о причинах. Главным препятствием стала цена - об этом заявили 37% респондентов. В каждом четвертом случае опрошенные заявили, что не любят холод, снег и зимний климат в целом. Еще 21% опрошенных собираются подкопить денег, чтобы отправиться на летний курорт, а 20% отметили, что у них есть трудности с получением отпуска.

Опрос проводился среди более 1,2 тыс. россиян старше 18 лет из крупных городов России.