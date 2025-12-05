Парк "Хабаровских авиалиний" пополнил Ан-26-100

Самолет планируют использовать для пассажирских и грузовых авиаперевозок

ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Парк региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии", обслуживающей маршруты в Хабаровском крае, пополнили самолетом Ан-26-100. Планируется приобретение еще одного воздушного судна подобного класса, сообщили в авиакомпании.

"Хабаровские авиалинии" приобрели воздушное судно Ан-26-100. Договор об этом краевая авиакомпания подписала с Летно-исследовательским аэрогеофизическим центром (Москва). Его экипаж уже осуществил перегон самолета в аэропорт Хабаровска", - проинформировали в авиакомпании.

Борт планируют использовать для пассажирских и грузовых авиаперевозок. Отличительное преимущество модификации - возможность конвертации салона под конкретный рейс. Под грузовой - пассажирские кресла можно демонтировать для размещения грузов. Возможен и комбинированный вариант, при котором часть кресел отводится для пассажиров, часть - под грузы. Другие модификации Ан-24 и Ан-26 такой опции лишены. Ан-26-100 - оптимальная модель самолета для доставки пассажиров и различных грузов в северные районы края, отметили в авиакомпании.

У самолета сравнительно низкий налет - около 20 тыс. часов. У многих машин аналогичного класса он в 2,5-3 раза выше. Связано это с тем, что в предыдущие годы машина преимущественно использовалась для поисково-спасательного обеспечения, изредка была задействована для полетов.

В настоящее время специалисты авиационно-технической службы комплексно обследуют борт. После включения в реестр воздушных судов гражданской авиации и получения сертификата летной годности авиакомпания сможет вывести самолет на местные авиалинии.

"В планах авиакомпании - приобретение еще одного самолета подобного класса. На покупку двух воздушных судов выделено 400 млн рублей из краевого бюджета по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Увеличение авиапарка краевой авиакомпании направлено на стабильное выполнение ежегодной полетной программы в регионе и обеспечение транспортной доступности жителей отдаленных районов края", - говорится в сообщении.

О компании

"Хабаровские авиалинии" специализируются на региональных перевозках в Хабаровском крае. Основные виды деятельности - перевозка пассажиров и грузов по региональным регулярным и чартерным маршрутам.

Своими рейсами авиакомпания соединяет Николаевск-на-Амуре, Охотск, Комсомольск-на-Амуре, Советскую Гавань и Хабаровск. С начала 2015 года в авиакомпанию была передана ответственность за обеспечение воздушного сообщения между краевым центром и населенными пунктами Аян, Нелькан, Чумикан, Херпучи, Богородское и Чегдомын. Парк насчитывает 12 судов, уточнили ТАСС в авиакомпании.