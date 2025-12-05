"Ведомости": кабмин утвердил состав рабочей группы по платформенной экономике

Она займется рассмотрением подготавливаемых правительством подзаконных актов к закону "О платформенной экономике", сообщил первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило состав рабочей группы по регулированию деятельности маркетплейсов. Об этом "Ведомостям" сообщил представитель вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Как отметил представитель аппарата Григоренко, среди деловых объединений участниками рабочей группы стали "Деловая Россия", "Опора России", Торгово-промышленная палата (ТПП), Ассоциация юристов России, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В рабочую группу вошли также цифровые платформы - Wildberries & Russ, Ozon, "Мегамаркет", "Авито", "Яндекс такси", VK, Lamoda, "Профи.ру" и "Авиасейлс".

Кроме того, в рабочую группу по регулированию деятельности маркетплейсов вошла также компания X5 Group, а также ассоциации компаний интернет-торговли, владельцев агрегаторов информации об услугах в сфере туризма, представителей электронной торговли и участников этого рынка.

По данным представителя аппарата Григоренко, первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников назначен сопредседателем группы от правительства. На заседании будут проведены выборы сопредседателя от деловых организаций, которым может стать вице-президент ассоциации экспертов рынка ретейла Денис Косенко.

Рабочая группа займется рассмотрением подготавливаемых кабмином подзаконных актов к закону "О платформенной экономике", сообщил Колесников. "Задача - оценить реализуемость и актуальность новых требований для бизнеса, на этапе формирования "подзаконки" проработать все представленные комментарии", - приводит его слова издание.

Колесников указал на необходимость соблюдения баланса между необходимой строгостью требований для защиты интересов потребителей и малого бизнеса и пространством для развития платформенной экономики в итоговых документах.

Закон о платформенной экономике

В соответствии с документом цифровые платформы, обеспечивающие взаимодействие оператора, партнеров и пользователей в целях заключения гражданско-правовых договоров, а также предоставляющие возможность размещения заказов и (или) карточек товаров, совершения сделок между партнерами и пользователями, будут включены в соответствующий реестр, который будет вести уполномоченный правительством РФ орган.

Законом также закрепляется понятие цифровой платформы. Это информационная система или сайт в интернете, программы для электронных вычислительных машин, обеспечивающие технические, организационные, информационные и иные возможности для взаимодействия неограниченного круга лиц, в том числе в целях обмена информацией и ее распространения, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Цифровые платформы формируют платформенную экономику - это понятие теперь также закреплено.