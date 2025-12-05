Четверть опрошенных россиян отправятся в зимние путешествия на автомобилях

Почти половина респондентов планируют поездку на поезде или электричке, говорится в исследовании "Работа.ру" и сервиса экосистемы "Сбера" для автолюбителей "Сберавто"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Каждый четвертый россиянин, собирающийся в зимнюю поездку, планирует отправиться в путь на личном автомобиле, а почти 50% - на поезде или электричке. Об этом говорится в исследовании "Работа.ру" и сервиса экосистемы "Сбера" для автолюбителей "Сберавто" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

В исследовании приняли участие более 3,2 тыс. респондентов из всех регионов России.

"В поездку 48% опрошенных отправятся на поезде или электричке, а 33% - на самолете. Еще четверть респондентов (25%) выбирают поездку на машине. 19% отправятся на отдых на автобусе", - сказано в исследовании. Данные приведены для респондентов, которые планируют зимнее путешествие (таких в сумме 42%), и каждый из них мог выбрать несколько вариантов транспорта.

Отмечается, что 23% россиян отправятся в поездку в новогодние праздники, 12% собираются в путешествие в другое время, а 7% совместят праздники с последующим отдыхом. Еще 12% респондентов пока не определились со своими планами.

Наиболее популярными направлениями для зимнего отдыха среди россиян стали Санкт-Петербург, Байкал и Карелия, набравшие по 31% голосов, а также Сочи (29%) и Москва (27%). Остальные регионы, включая Казань, Калининград и Крым, получили от 4% до 22% голосов, при этом 22% респондентов назвали другие варианты, такие как Северный Кавказ и Новосибирск.