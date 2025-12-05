"Сравни": в России бутерброд с красной икрой за год подорожал на 13%

Салат "Оливье" вырос в цене на 4%, говорится в результатах исследования финансового маркетплейса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Стоимость бутерброда с натуральной красной икрой в России за год выросла на 13%, салата "Оливье" - на 4%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного финансовым маркетплейсом "Сравни" (есть у ТАСС).

"Традиционный новогодний стол в 2025 году становится дороже: салат "Оливье" на 8 порций подорожал на 4% - с 401 до 416 руб. Бутерброды с натуральной красной икрой выросли в цене на 13% - с 969 до 1 090 руб. Рекордсменом стали бутерброды с имитированной икрой, которые прибавили 24% - с 108 до 134 руб.", - говорится в исследовании.

Уточняется, что среди ингредиентов для салата "Оливье" стоимость базовых овощей и яиц снизилась: 400 гр. картофеля подешевели с 21 до 16 руб., 250 гр. моркови - с 12 до 11 руб., а 200 гр. яиц теперь стоят 19 руб. вместо прошлогодних 22 руб.

В то же время остальные составляющие салата подорожали. Наиболее ощутимо выросла цена на докторскую колбасу (300 гр.) - до 173 руб. (было 163 руб.), а также на соленые огурцы (400 гр.) - до 114 руб. (было 106 руб.). Увеличилась стоимость и других компонентов: зеленый горошек (240 гр.) подорожал до 27 руб., майонез (170 гр.) - до 53 руб., а чайная ложка соли теперь обходится в 2 руб..

Отмечается, что ингредиенты для бутербродов с икрой тоже продемонстрировали интересную динамику. Белый хлеб порциями по 160 гр. подорожал с 17 до 19 руб. Морковь весом 250 гр. подорожала с 58 до 59 руб. Наиболее существенный рост цен затронул икру. Так, натуральная икра в объеме 120 гр. подорожала почти на 120 руб. - с 895 до 1 013 руб. Еще более заметный прирост произошел с имитированной икрой: ее стоимость возросла с 34 до 59 руб.