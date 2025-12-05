Четверть опрошенных россиян откажутся от карт маркетплейсов при отмене скидок

Большинство респондентов хотят сохранить карту для покупок вне платформы, говорится в исследовании платежного сервиса "Апельсин"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 25% опрошенных россиян откажутся от карт маркетплейсов в случае, если разница в цене исчезнет. Об этом сказано в исследовании платежного сервиса "Апельсин", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"26% опрошенных россиян заявили, что полностью откажутся от использования карт маркетплейсов, если исчезнет разница в цене", - говорится в тексте.

При этом большинство респондентов (40%) намерены сохранить карту для совершения покупок вне маркетплейса. Еще 34% отметили, что продолжат использовать карту при условии, что будет доступен выгодный кешбэк в популярных категориях, сказано в исследовании.

По данным опроса, 82% россиян имеют банковскую карту хотя бы одного маркетплейса. Большинство из них (42%) владеют картой только одной площадки, еще 20% - двумя, остальные 20% - тремя и более. Самый высокий процент держателей таких карт (87%) наблюдается среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет. А главным мотивом к оформлению карты маркетплейса является выгода - 73% респондентов отмечают, что сделали это только ради скидок на товары.

В то же время есть несколько причин, по которым россияне отказываются заводить карту маркетплейса. Так, 17% опрошенных не видят ощутимой выгоды от ее использования, 11% не хотят становиться клиентом еще одного банка, 9% не желают предоставлять маркетплейсам дополнительные персональные данные, 8% опасаются, что будут совершать больше покупок. Еще 6% россиян заявили о принципиальном нежелании открывать карту банка маркетплейса, говорится в сообщении.

Более половины покупателей (63%) всегда выбирают карту маркетплейса для оплаты заказа - при этом женщины делают это чаще. Карты других банков для этого используют треть (33%) респондентов - такой способ наиболее популярен среди мужчин, поделились эксперты.

Об опросе

В опросе приняли участие 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет из городов-миллионников и районов с населением от 100 тыс. человек по всей России.