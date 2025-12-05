В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения

Их вводили для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Краснодара, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 09:00 мск. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.