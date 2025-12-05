Больше половины опрошенных россиянок хотят в подарок на Новый год путешествие

Ювелирные украшения предпочтут получить 43% респондентов, говорится в совместном исследовании дейтинг-сервиса Mamba и бренда Sokolov

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более половины российских женщин хотят получить на Новый год подарок в виде путешествия, а 43% - ювелирные украшения. Такие данные приводятся в совместном исследовании дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного бренда Sokolov.

"Женские ожидания на Новый год куда масштабнее, чем мужские. Среди желанных новогодних презентов лидируют путешествия (58%). Далее идут ювелирные украшения (43%), гаджеты (27%), косметика или парфюмерия (15%)", - отмечается в исследовании.

Для мужчин же лучший подарок - романтический ужин: его выбрали 55% респондентов. Еще 26% предпочли бы стильные аксессуары, 21% - подарки, связанные с хобби, 17% - технику и инструменты для дома, 13% - гаджеты.

Разочаровывают мужчин банальные подарки вроде носков, трусов или галстуков (54%). На втором - "дежурные" средства ухода: гель для бритья, шампунь и т. п. (34%). Подарок с намеком, например, книга "Как зарабатывать больше", может обидеть 28% мужчин. Деньги в конверте не радуют 14% опрошенных.

Женщины же сильнее всего расстраиваются, если получают подарок, связанный с хобби партнера (52%). Почти половина (49%) не оценит открытки, сувениры и магнитики. Неподходящая одежда или косметика раздражают 24% опрошенных, а гели, белье и шампуни - 21%. Бытовые подарки воспринимаются как намек на дополнительные обязанности по дому - это огорчает 17% женщин.

Опрос проводился онлайн среди 2,2 тыс. жителей России.