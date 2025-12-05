Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,11%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снизился на 0,11% и находился на уровне 2 654,28 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи перешел к росту и находился на отметке 2 659,15 пункта (+0,08%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.