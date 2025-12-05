В Краснодарском крае цены на частные дома выросли на 13% за три года

В Крыму зафиксировали увеличение на 11%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость дома в Краснодарском крае выросла за три года почти на 13%, а в Крыму - на 11%, сообщили ТАСС аналитики федерального портала "Мир квартир".

"За три года в среднем дача или коттедж на курорте в Краснодарском крае выросли в цене на 12,8%, до 19,7 млн рублей. В Крыму цена дома выросла на 10,6%, до 19,8 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, с 2022 года рост цен отмечен на всех курортах Краснодарского края. В Краснодарском крае по динамике стоимости кв. м лидировал Туапсе, где дома стали стоить на 36,3% дороже. Меньше всего подорожал Новороссийск - на 17,4%. "Квадрат" в Сочи подскочил на 24%, в Геленджике - на 22%, в Анапе - на 32,7%. В среднем на побережье метр дома оценивается в 129,2 тыс. рублей, что на 25,6% больше, чем три года назад. По росту общей стоимости объекта также всех опередил Туапсе (+32,7%), где его в среднем можно купить за 12,9 млн рублей.

Анализ 15 курортов Крыма показал, что за три года по цене квадратного метра все из них показали прирост, кроме Гурзуфа, который "просел" на 2,2%. Больше всего подорожали дома в Саки (+59,6%), Симферополе (+45,4%) и Коктебеле (+35%). Меньше всего - в Ялте (+6,9%), Массандре (+7,5%) и Кореизе (+11,7%). В среднем по курортам полуострова прирост "квадрата" индивидуального дома с 2022 года составил 21,4%, до 133,7 тыс. рублей.

По общей стоимости коттеджа в двух городах произошло падение - в Гурзуфе (-10,1%, до 22,2 млн рублей) и Массандре (-3,3%, до 27,8 млн). По росту цены предложения лидировали Керчь (+37,1%, до 8,2 млн рублей), Коктебель (+35,3%, до 18,2 млн рублей) и Симферополь (+27,5%, до 15,2 млн рублей).

"Стоимость частного дома на побережье в Краснодарском крае и Крыму практически одинаковая, три года назад она также отличалась не сильно. А вот рост цен за три года на Кавказе оказался чуть повыше. С началом СВО динамика в Крыму стала отставать от кавказской. Тем не менее, за последний год она ускорилась: покупатели недвижимости стали более оптимистично оценивать безопасность и перспективы улучшения транспортной доступности полуострова", - прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.