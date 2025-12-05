В РЖД рассказали, что билеты на поезд Деда Мороза раскупают за 15 минут

Как сообщили в "Российских железных дорогах", по заранее приобретенным билетам дети могут посетить два вида программы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Практически все уже поступившие в продажу билеты на поезд Деда Мороза распроданы, убедился корреспондент ТАСС. Как пояснили агентству в "Российских железных дорогах", билеты на программы в поезде независимо от года и города проведения раскупают в течение 15 минут после открытия продажи.

Согласно информации на сайте РЖД, проданы билеты на посещение передвижной резиденции поезда и кукольного театра во все города, которые поезд посетит с 5 декабря по 3 января, единственный имеющийся в продаже билет - детский, на посещение спектакля в Ачинске Красноярского края, его цена составляет 2 950 рублей. В том числе закончились билеты на программы в Москве (Киевский вокзал), где поезд Деда Мороза побывает 2 и 3 января. Продажа билетов открывается за 30 дней до прибытия поезда в город проведения мероприятий.

Как уточнили в РЖД, по заранее приобретенным билетам дети могут посетить два вида программы. Первая программа предполагает участие в квесте в вагоне "Сказочная деревня", общение с Дедом Морозом и Снегурочкой в вагоне-резиденции, получение сладкого подарка и чаепитие в вагоне-буфете Бабушки Зимы, вторая - посещение кукольного спектакля "Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы" в вагоне "Кукольный театр", по окончании которого детям вручается сладкий подарок.

"Спрос на билеты на обе программы одинаково высокий независимо от года и города проведения мероприятия. Билеты выкупаются одинаково быстро - в течение 15 минут после открытия продажи", - сообщили ТАСС в РЖД.

Программа поезда Деда Мороза предполагает также много различных мероприятий для посетителей вокзалов и станций: например, организована бесплатная детская анимационная программа с участием артистов и Деда Мороза. После окончания этой программы можно также бесплатно посетить вагон Снежной королевы, уточнили в холдинге.

Путешествие на поезде Деда Мороза началось 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января в Великом Устюге. Всего он проедет более 20 тыс. км и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и европейской части страны. "Поезд Деда Мороза" - это совместный проект правительства Вологодской области и РЖД, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой. Впервые проект стартовал 5 декабря 2021 года.