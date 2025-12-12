Резидент АЗРФ будет развивать авиасообщение в труднодоступных районах Чукотки

Парк воздушных судов включит 10 вертолетов Ми-8

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) запустит вертолетные перевозки в труднодоступные районы Чукотки. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Компания "Севераэро", резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), запустит вертолетные перевозки пассажиров и грузов между населенными пунктами Чукотки. Резидент также планирует принимать участие в поисково-спасательных работах, обеспечивать медицинскую эвакуацию и лесоохрану", - говорится в сообщении.

Отмечается, что парк воздушных судов предприятия включит 10 вертолетов Ми-8. К оказанию услуг резидент приступит в 2027 году. В рамках соглашения с КРДВ инвестор вкладывает 4,8 млрд рублей, создает 76 рабочих мест.

"На Чукотке резиденты АЗРФ реализуют 32 проекта. Инвесторы вложили в экономику региона 48 млрд рублей, создали более 1,8 тыс. рабочих мест. В силу труднодоступности и географических особенностей региона одним из приоритетов является создание надежного транспортного сообщения. На данный момент 7 резидентов АЗРФ реализуют проекты в сферах транспорта и логистики, создавая сети логистических терминалов, занимаясь наземными перевозками и организацией постоянного авиасообщения. Первый частный авиаперевозчик в статусе резидента АЗРФ появился на Чукотке в 2021 году. Воздушные судна компании базируются на окружной вертолетной площадке в Анадыре. Проект нового резидента, реализующийся в городе Билибино, не только укрепит качественное авиасообщение, но и расширит географию полетов", - сказал директор КРДВ Чукотка Павел Бакулин.