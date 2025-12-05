Литва попросила международную ассоциацию пересчитать в Белоруссии свои фуры

Власти и перевозчики не могут разобраться, сколько литовских грузовиков простаивают на территории республики

ВИЛЬНЮС, 5 декабря. /ТАСС/. Вильнюс обратился в Ассоциацию международных автомобильных перевозок с просьбой установить число литовских грузовиков, застрявших на территории Белоруссии. Об этом сообщил журналистам президент литовской ассоциации грузоперевозчиков "Линава" Эрландас Микенас.

"По нашей просьбе международная ассоциация на уровне генерального секретаря обратилась к белорусской таможне и министру транспорта с просьбой предоставить список с государственными номерами задержанных фур и объяснить причину задержания", - сказал он.

В Литве власти и перевозчики не могут разобраться, сколько литовских грузовиков простаивают в Белоруссии. Премьер-министр Инга Ругинене заявила, что на территории соседней страны застряли около 280 фур. Президент "Линавы" Микенас утверждает, что только тягачей там находится около 1 250, а также не менее 2 тыс. полуприцепов с литовскими номерами.