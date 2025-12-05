Северный обход Ростова-на-Дону открыли после реконструкции

Объем новых инвестиций составил 2,4 млрд рублей, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области торжественно открыли перестроенный участок дороги "Северный обход Ростова-на-Дону" в районе поселка Темерницкого, который входит в Ростовское транспортное кольцо (РТК), призванное вывести все грузовики и транзитный транспорт за пределы Ростова-на-Дону, объем новых инвестиций составил 2,4 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь на церемонии ввода дороги в эксплуатацию.

Строительство дороги "Северный обход Ростова-на-Дону", которая соединила трассы М-4 "Дон" и Р-280 "Новороссия" начали в 2012 году строительством первого этапа дороги от трассы Ростов - Родионово-Несветайская - Новошахтинск до поселка Щепкин, в 2015-м работы завершили от Щепкина до М-4 "Дон". В 2022 году достроили третью очередь "Северного обхода Ростова-на-Дону" от трассы Ростов - Родионово-Несветайская - Новошахтинск до Р-280 "Новороссия". Позже, по данным властей региона, из-за увеличения потока транзитного транспорта, следующего на Донбасс и в Крым, было решено расширить "Северный обход Ростова-на-Дону" до четырех полос и создать новые развязки. Стоимость работ составила 2,4 млрд рублей.

"Мы говорим о Ростовской области как о южной столице России, крупнейшем транспортном и логистическом центре. Такой интенсивности движения, как здесь у нас, как по грузам, так и по людям, надо, конечно, в стране еще поискать. Поэтому для столицы должны быть современные, удобные, безопасные дороги. И сегодняшнее событие - открытие большой Темерницкой развязки Северного радиуса - это еще один вклад в создание таких условий. Особенно это важно для связи с нашими присоединенными территориями. Поток будет только расти. После нашей победы, я думаю, что это будет кратный рост", - сказал Слюсарь.

Новая развязка на "Северном обходе Ростова-на-Дону" находится в районе поселка Темерницкого, вместо построенного ранее кольцевого движения здесь создали многоуровневую развязку, что, по мнению властей региона, увеличит пропускную способность обхода и повысит безопасность движения. Общая протяженность участка составила 3,2 км.

Работа над формированием РТК в регионе продолжается, Минтранс Ростовской области готовит документы на реконструкцию Щепкинского въезда в Ростов-на-Дону с увеличением полос движения с двух до четырех. Заключение госэкспертизы планируют получить в первом квартале 2026 года. Также в 2026 году планируют разработать документы на реконструкцию Темерницкого въезда в Ростов-на-Дону, с последующей реализацией после 2027 года.

Строительство Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 110 км началось в 2017 году. Проект включает 12 автодорог. До 2025 года на его реализацию было направлено более 100 млрд рублей.