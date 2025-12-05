Москва рассчитывает на смягчение Индией обременительных барьеров для товаров РФ

Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул важность достижения паритета на переговорах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Нью-Дели смягчит обременительные технические барьеры для некоторых российских товаров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ по итогам состоявшихся переговоров министра экономического развития России Максима Решетникова с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом. Ключевыми темами стали диверсификация товарооборота, устранение барьеров и перспективы соглашения о свободной торговле.

"Россия готова поддерживать индийских экспортеров в адаптации продукции под требования ЕАЭС. Параллельно Москва рассчитывает, что Нью-Дели смягчит обременительные технические барьеры для некоторых российских товаров, - говорится в сообщении министерства. - Важным шагом в углублении российско-индийского торгово-экономического сотрудничества должно стать заключение соглашения о свободной торговле. После подписания в августе Технического задания с амбициозными целями, в конце ноября состоялся первый раунд переговоров".

Решетников подчеркнул важность достижения паритета на переговорах. "То есть количество товарных позиций, по которым будут предоставлены уступки, должно быть сопоставимо", — указал министр.

В министерстве отметили, что турбулентность в мировой экономике и сдвиг в сторону протекционизма создают условия для формирования новых, более надежных торговых связей. Разрыв прежних логистических цепочек открывает окно возможностей для России и Индии. Согласно данным пресс-службы, за последние пять лет объемы взаимной торговли увеличились почти в семь раз. В 2024 году Индия заняла второе место среди торговых партнеров России. По итогам января - сентября текущего года импорт из Индии также продолжает расти.

"Подписание взаимовыгодного ССТ (соглашение о свободной торговле - прим. ТАСС) в этой ситуации станет решающим шагом, который позволит не только укрепить экономическую кооперацию, но и реализовать основную задачу — нарастить товарооборот до 100 млрд долларов к 2030 году", - заключили в Минэкономразвития России.