Эксперт Кайсин: кадровая потребность в гражданском секторе БПЛА составила 30 тыс.

Она продолжает расти от года к году, сообщил ректор "Университета-2035"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Кадровая потребность в специалистах в области БПЛА в 2025 году в России в гражданском секторе составила 30 тыс. человек. Об этом сообщил ректор "Университета-2035" Дмитрий Кайсин.

"В этом году кадровая потребность в гражданском секторе составила свыше 30 тыс. Она продолжает расти от года к году. И для ответа на данную потребность была сформирована комплексная система гибких образовательных траекторий. В первую очередь, это траектории массового обучения, которые ориентированы на формирование необходимых дополнительных навыков для тех специалистов, которые уже работают в организациях", - сказал он на пресс-конференции "Университета-2035" в ТАСС, посвященной итогам реализации федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" в 2025 году и планам на следующий.

Кайсин добавил, что среди всего комплекса мероприятий федерального проекта ключевыми являются анализы отраслевого заказа и сбор кадровой потребности. Это позволяет понять, что уже сейчас из себя представляет сфера беспилотных авиационных систем как с точки зрения компаний, которые занимаются реализацией услуг, разработок научных проектов, так и с точки зрения федеральных и региональных органов исполнительной власти, которые во многом являются потребителями той ценности, которую создают современные беспилотные технологии.

2025 год стал вторым годом реализации федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем", целью которого является создание системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС. Проект реализуется в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".